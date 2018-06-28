الموافقة على تخصيص أرض لمستشفى في رفحاء

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، قرار بالموافقة على تخصيص ارض بمساحة ٢٠٠٠٠٠م٢ بمركز لينة بمحافظة رفحاء كمستشفى تابعة لوزارة الصحة.

كما أصدر الوزير قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٠٤٣٣م٢ بمدينة عرعر كمستودعات وورش مركزية تابعة لقيادة أمن المنشآت وتخصيص أرض بمساحة ٩٠٩٤م٢ بمركز حزم الجلاميد كمقر لقوة أمن المنشآت.