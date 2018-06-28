الموافقة على تخصيص أرض لمستشفى في رفحاء
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، قرار بالموافقة على تخصيص ارض بمساحة ٢٠٠٠٠٠م٢ بمركز لينة بمحافظة رفحاء كمستشفى تابعة لوزارة الصحة.
كما أصدر الوزير قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٠٤٣٣م٢ بمدينة عرعر كمستودعات وورش مركزية تابعة لقيادة أمن المنشآت وتخصيص أرض بمساحة ٩٠٩٤م٢ بمركز حزم الجلاميد كمقر لقوة أمن المنشآت.
من وسع[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 51 دقيقة
من وسع وسع الله عليه ومن نفس وفرج كرب فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه الفكره هي كل منزل له من الجهات الاربه منافذ يعني كل بيت في الاحياء الجديده مثلا يكون من الجهات الاربع مواقف للسيارلات فكل منزل يكون له اربع مداخل لتتسع الامكنه ولا يضيق المكان باهله ايضا ايجاد مواقف للسطح بحيث ابتكار اله ترفع السياره الى السطح اذا كل بيت حوله عشره امتار او اكثر من الجهات الاربع للمصلحه العامه