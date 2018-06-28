مقتل شاب في بيروت بعد مشادة بين مشجعي ألمانيا والبرازيل

بيروت(صدى):

لقي شاب مصرعه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ إثر تلقيه طعنة سكين على يد إثنين من جيرانه ، بسبب فوز منتخب البرازيل، وخسارة منتخب ألمانيا بالمونديال.

وقالت صحف لبنانية إنه حضرت القوى الأمنية واستخبارات الجيش الى مكان الجريمة؛ حيث كان الشاب يدعى محمد زهر من بلدة حاريص في الجنوب، والطاعن من الهرمل من آل بريطع.

وترددت أنباء بأن سبب الخلاف ؛ جاءعلى خلفية قيام محمد زهر وعدد من الاشخاص برفقته باطلاق المفرقعات ما ازعج ع. ب. عندها حصل تلاسن تطور إلىإاشكال وإطلاق نار.

وفي رواية أخرى نقلت صحيفة لبنانية عن مصدر أمني قوله إن سبب الجريمة متصل بتشجيع منتخبات في مونديال روسيا 2018؛ فبعدما كان الفتى يحتفل بفوز المنتخب البرازيلي امس، هاجمه اثنان من جيرانه، وهما من مشجعي المنتخب الألماني، وطعنه أحدهما بسكين ما ادى إلى وفاته.