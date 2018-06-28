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” الرئاسة المصرية ” : تشييد أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

” الرئاسة المصرية ” : تشييد أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية
القاهرة(صدى):

كشف ” بسام راضي ” المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، اليوم الخميس، أن الصين ستبني أعلى برج في مصر والقارة الأفريقية بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

ونشرت إحدى الصحف المصرية، قول ” المتحدث ” ، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلتقى، أمس الأربعاء، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والصين.

وأضاف “راضى ” ، أن العلاقات المصرية الصينية تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية بعد أن نجحت الصين في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها، خاصة وأن هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين الصيني والمصري مثل الزيادة السكانية ومشكلات تحقيق التنمية لجميع المواطنين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 1 ساعة

راح يكون هذا حدث مختلف

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 1 ساعة

كويس بنروح نزوره

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