أمير الحدود الشمالية يوجه بنقل العيادات الطبية المتنقلة إلى مدينة الحجاج

محمد السعران(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, منفذ جديدة عرعر.

وعقد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماعاً في المركز مع الجهات الأمنية والخدمية، ووجه بإنشاء مصلى مؤقت حتى يتم استكمال إنشاء مصلى دائم بموقع فرع وزارة الحج والعمرة، وترميم صالة الحجاج وتعديل طريق مدينة الحجاج إلى مسارين مع إنارة الطريق, كما وجه سموه بإنشاء مقر للإمارة في مدينة الحجاج, مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الرسمية لخدمة الوطن والمواطن وخدمة ضيوف الرحمن.

ونوه سموه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية, مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تسهيل أمور الحجاج وتوفير جميع الخدمات ليؤدوا فريضتهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين, مشيراً إلى المتابعة المستمرة من سمو ولي عهد في كل ما يتعلق بشؤون الحج الذي يدل على اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – والمسؤولين في الوزارات المعنية كافة.

إثر ذلك تفقد الأمير فيصل بن خالد في جولة ميدانية قسم الحجاج في منفذ جديدة عرعر، واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجاج لأداء مناسك موسم حج 1439 .

وشملت الزيارة الساحة الجمركية بالمنفذ, حيث اطلع سموه خلالها على سير العمل بالقسم, مستمعاً إلى شرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي, ثم توجه سموه إلى قسم الجوازات, واطلع على سير العمل, واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم.

بعد ذلك توجه سموه إلى قسم الشؤون الإسلامية وأعمال الحج, ثم توجه إلى الساحات الخارجية المعده لإستراحة الحجاج, كما زار سموه خلال جولته مستشفى جديدة عرعر, ووجه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي بتشغيل المستشفى بنسبة 100%‏ في 7 / 11 / 1439 .

وكان سموه قد وجه بتشغيل المستشفى جزئيا بداية العام الحالي, حيث استقبل قسم الطوارئ 6514 مراجعاً, وأجريت 204 عمليات جراحية, فيما استقبل المختبر 1151 مراجعاً, كما تم استقبال عدد من الحالات في العيادات الخارجية لأقسام الأطفال والنساء والولادة .

كما وجه سموه بنقل العيادات الطبية المتنقلة إلى مدينة الحجاج لاستقبال الحالات الطبية للحجاج, وتضم العيادات وحدة أسنان متكاملة ومختبر ووحدة للأشعة وجهاز الموجات الصوتية مزودة بمولد كهربائي, كذلك مصعد كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة, فيما اطلع سموه كذلك على الخيمة الخاصة بالتعقيم الكيميائي التي تعقم من 50 الى 70 مريضاً لكل ساعة.