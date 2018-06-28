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بالصور.. الشيخة بشائر الصباح حاولت تكحلها أعمتها

بالصور.. الشيخة بشائر الصباح حاولت تكحلها أعمتها
متابعات(صدى):

قامت الشيخة بشائر الصباح بجلسة تصويرية، بزي المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2018، المقام في روسيا حاليًا في محاولة منها لتدعيم العرب في هذا الحدث العالمي .

ولكن يبدو كما يقال ” حاولت تكحلها أعمتها ” ؛ حيث أثارت صور الشيخة بشائر الصباح غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة لارتداء زي المنتخب السعودي ؛ حيث أعرب البعض عن غضبهم خشية أن يعتبر أحد أنها مواطنة سعودية ومن ثم استخدامها للترويج إلى ظهور المواطنات بالملابس الخادشة للحياء.

وارتدت الشيخة بشائر الصباح خلال جلستها التصويرية زي منتخبنا الوطني تارة، وفستانًا باللون الأخضر ممسكة براية التوحيد تارة .

وسيطر الغضب على المتابعين على الرغم من تقديرهم لمشاعرها الطيبة ورغبتها في دعم المنتخبات بطريقة مختلفة عبر تلك الجلسة التصويرية.

 


19 تعليق

[ عدد التعليقات: 49306 ] نشر منذ 1 ساعة

والله مصخره والله ملاغه بلا حدود ,,,,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 10 دقائق

ش . خ . خ . ا . خ . ة

[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 6 دقائق

أنتبه الثور عنده قرون
والقرون خطيرة ومدخالها سلس
خلك على ركبتها أحسن لك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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