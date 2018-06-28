بالصور.. الشيخة بشائر الصباح حاولت تكحلها أعمتها
قامت الشيخة بشائر الصباح بجلسة تصويرية، بزي المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2018، المقام في روسيا حاليًا في محاولة منها لتدعيم العرب في هذا الحدث العالمي .
ولكن يبدو كما يقال ” حاولت تكحلها أعمتها ” ؛ حيث أثارت صور الشيخة بشائر الصباح غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة لارتداء زي المنتخب السعودي ؛ حيث أعرب البعض عن غضبهم خشية أن يعتبر أحد أنها مواطنة سعودية ومن ثم استخدامها للترويج إلى ظهور المواطنات بالملابس الخادشة للحياء.
وارتدت الشيخة بشائر الصباح خلال جلستها التصويرية زي منتخبنا الوطني تارة، وفستانًا باللون الأخضر ممسكة براية التوحيد تارة .
وسيطر الغضب على المتابعين على الرغم من تقديرهم لمشاعرها الطيبة ورغبتها في دعم المنتخبات بطريقة مختلفة عبر تلك الجلسة التصويرية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49306 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مصخره والله ملاغه بلا حدود ,,,,,,,,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 1 ساعة
يسسسسسسسسسعد أمها😍😍😍😍
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي عطفة الركبة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي عطفة الركبة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة
والله من السماجة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 57 دقيقة
أنتبه بس لاتحط ركبتها فلي أنت خ ا ب ر😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16866 ] نشر منذ 56 دقيقة
كاسيات عاريات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 54 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂😂🤣🤣😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29992 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 35 دقيقة
ماقدامها الا اريل البث …😅😅😅😅
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 31 دقيقة
شكلك متعود على الركب 😆😆😆
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 27 دقيقة
أنت الي جبت طاريها مو أنا😂😂😂
ياقفل
هذي أميرة
لكن وش يدريك أنت
همجي لاتهش ولاتنش😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 24 دقيقة
عمومآ ترى ركبتي أحلا منها
تعال شف😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 24 دقيقة
🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
متابع[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 10 دقائق
ش . خ . خ . ا . خ . ة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 10 دقائق
يكفي انك…. 🐂..😅😅😅✋
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 8 دقائق
ماهو في صالحك لو اجي اشوفها …
يمكن اتفل عليها 😅😅😅
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 6 دقائق
اعتذر للقراء .. بس بنزل عقلي لعقليتك شوي
😃😃😃
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 6 دقائق
أنتبه الثور عنده قرون
والقرون خطيرة ومدخالها سلس
خلك على ركبتها أحسن لك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂