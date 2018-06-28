بالصور.. أمير الكويت يزور وزير الدفاع ليطمئن على صحته
أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الخميس، زيارة إلى النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ للاطمئنان على صحته، برفقته أبنائه فهد، وعبد الله ، وصباح.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح أجرى عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة وتكللت بالنجاح.
تركي[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 16 ساعة
لفتة طيبة من سموه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يشفي الشيخ المريض ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,
,, والزياره والتواضع ماهو غريب على الشيخ صباح حفظه الله من كل سوء ومكروه ,, آمين ,,
,, الشيخ صباح رعاه الله ، متواضع مع كافة الشعب وشلون مع من هو بمقام الشيخ ناصر ,, حفظهم الله جميع ,,