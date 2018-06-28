بالصور.. أمير الكويت يزور وزير الدفاع ليطمئن على صحته

خالد الظفيري(صدى):

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الخميس، زيارة إلى النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ للاطمئنان على صحته، برفقته أبنائه فهد، وعبد الله ، وصباح.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح أجرى عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة وتكللت بالنجاح.