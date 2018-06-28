كيم كارداشيان تهنأ شقيقتها كلوي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

واشنطن(صدى):

هنأت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة كيم كارداشيان شقيقتها كلوي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة .

ونشرت صورة لهما معًا عبر تطبيق انستجرام ، علقت عليها قائلة ” عيد ميلاد سعيد لواحدة من الأرواح المفضلة بالنسبة لي على الكوكب كله، هذا العام أظهرتِ قوة لم يظهرها أحد غيرك، أتمنى أن تتبعي قلبك دائمًا، بحب أشوفك إنتي وماما أحبك للنهاية ” .

ومن المعروف أن كلوي رُزقت بفتاة مؤخرًا من حبيبها، لاعب كرة السلة ” تريستان تومبسون ” وتعرضت للخيانة من حبيبها قبل ولادتها لطفلتها ترو .