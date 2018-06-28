فواتير الكهرباء المشترك جني

استيقضت هذا الصباح على صعق كهربائي من شركة الكهرباء عن طريق شركة الاتصالات من رسالة جوال مفادها عزيزي المشترك تم إصدار فاتورتك بمبلغ 1,121.09

جلست في حيرة من امري كيف وصلت الفواتير الى هذا الحد والمنزل شبه فاضي.

شكيت ان البيت مسكون بالجن وانهم يستخدمون المكيفات ويشغلون اللمبات ويشاهدون افتتاح كأس العالم لان البيت له اكثر من عشر ايام فاضي والاهل مسافرين .

حاولت ان اتعلم طريقة تحضير الجن لكي يطمئن قلبي واطالب محكمة الجن بتسديد الفاتورة تماشيا مع قضية سابقة اتهم فيها احد الجن بالفساد الاداري والمالي رغما عن احد القضاة من الانس ولم استطع ان افعل ذلك ، حاولت ان اضع تفسير لهذه الزيادة الغريبة اكتشفت ان لدى شركة الكهرباء تقنيات حديثة لقراءة العداد وهي تقنية شختك بختك وتقنية حقرا بقرا ويستخدمها قارئ العدادات وهو نائم في في سريره دون العناء وبذل الجهد والذهاب الى العدادات وقرأتها ، لكنني خفت ان ترفع علي الشركة قضية بسبب هذا الاتهام وعدت الى اتهام الجن مرة اخرى لان لهم سوابق في الفساد وسبق وان استخدموا البشر ووزوهم وزا لارتكاب الاخطاء .

حاولت ان اجد الرقم لخدمات الجن للتفاوض على تسديد الفاتورة لكنهم هددوني بقطع التيار الكهربائي اذا تحدثت مرة اخرى عن الفواتير واسعارها .

انها شركة القهر … باء