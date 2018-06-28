بالصور.. سرقة سيارة مواطن وحرقها في الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن تعرض أحد المواطنين في مدينة الرياض لسرقة سيارته نيسان مكسيما لوحة رقم [ 2359 أرر ] من قبل مجهولين صباح يوم الأثنين الماضي.

وقالت المصادر إن المواطن عثر على سيارته في عصر اليوم نفسه محروقة، دون معرفة من السارق، مؤكدة على ضرورة القبض عليه ومعاقبته على مافعل.