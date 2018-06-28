بالصور.. سرقة سيارة مواطن وحرقها في الرياض
كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن تعرض أحد المواطنين في مدينة الرياض لسرقة سيارته نيسان مكسيما لوحة رقم [ 2359 أرر ] من قبل مجهولين صباح يوم الأثنين الماضي.
وقالت المصادر إن المواطن عثر على سيارته في عصر اليوم نفسه محروقة، دون معرفة من السارق، مؤكدة على ضرورة القبض عليه ومعاقبته على مافعل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30124 ] نشر منذ 2 ساعتين
معوض خير🤔
نوير[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله هذا شكله بينتقم منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49306 ] نشر منذ 1 ساعة
راح يجيبونه وينتفون خشته ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 54 دقيقة
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