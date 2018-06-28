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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. سرقة سيارة مواطن وحرقها في الرياض

بالصور.. سرقة سيارة مواطن وحرقها في الرياض
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن تعرض أحد المواطنين في مدينة الرياض لسرقة سيارته نيسان مكسيما لوحة رقم [ 2359 أرر ] من قبل مجهولين صباح يوم الأثنين الماضي.

وقالت المصادر إن المواطن عثر على سيارته في عصر اليوم نفسه محروقة، دون معرفة من السارق، مؤكدة على ضرورة القبض عليه ومعاقبته على مافعل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله هذا شكله بينتقم منه

[ عدد التعليقات: 49306 ] نشر منذ 1 ساعة

راح يجيبونه وينتفون خشته ,,

[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 54 دقيقة

ع التأمين

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