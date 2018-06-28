الانتهاء من تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية بالأحساء مع طريق الهفوف – بقيق

الاحساء(صدى):

أنهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية, تنفيذ مشروع تقاطع مدخل قرية الوزية بمحافظة الأحساء مع طريق الظهران – بقيق – الأحساء السريع وطرق الخدمة، وفتحه أمام حركة السير.

ويعد هذا المشروع الذي تجاوزت تكلفته 39 مليون ريال من المشاريع المهمة بمحافظة الأحساء والمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي, أنه تم تنفيذ التقاطع وطرق الخدمة خلال 14 شهراً، مشيراً إلى وجود مجموعة من الخدمات التابعة لجهات أخرى تم التنسيق معها لحماية أو ترحيل الخدمات التابعة لها، مشيداً بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع تلك الجهات لإنهاء التعارض مع المشروع سواءً بالترحيل او بالحماية.

وبين المهندس الغامدي أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في تنظيم الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة ، كما انه سيسهل عملية الدخول من وإلى قرية الوزية ويحقق اختصاراً في المدة والمسافة.

يشار إلى أن فرع وزارة النقل بالمنطقة ينفذ عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم إضافة للمنطقة الشرقية منها: مشروع إصلاح طريق النعيرية حفر الباطن بتكلفة تجاوزت ٦٩١ مليون ريال، ومشروع استكمال إنشاء طريق بطحاء – شيبة – أم الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت ٩٤٥ مليون ريال، ومشروع الأعمال التكميلية بدائري الأحساء بتكلفة تجاوزت ٦٥ مليون ريال، ومشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت ٩٦ مليون ريال.