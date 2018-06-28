زوجة عمرو دياب تدافع عن ابنتها بعد صورها الفاضحة

أماني الغامدي(صدى):

دافعت سيدة الأعمال المصرية وزوجة المطرب عمرو دياب، زينة عاشور عن ابنتها كنزي، بعد حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها إثر انتشار صورًا لها غير لائقة مع شاب على البحر.

وقالت زينة عاشور في تدوينة لها عبر موقع ” إنستجرام ” : تذكَّروا أنه ما من شيء مُطلق في هذه الحياة، وحدها الإنسانية في ضعفها وقوتها تتحكم بمدار حياتنا، فلا تكنو قاسيين على أنفسكم، لأنَّ القسوة المفرطة ستحول بينكم وبين النمو كما يليق بكم ” .

وأضافت: ” اعرفو نقاط ضعفكم ونقاط القوة في شخصكم، تمامًا كما تعرفوها في الآخرين، وتقبلو الآخر كما هو وتعاطفوا مع الآخر، لا تحكموا ولا تتدخلوا في الآخر، الآخر هو أنت في موقف ضعفك أو موقف قوتك، عيشوا أحرار فإن الحرية وجهة نظر خاصة ” .

وتابعت ” عاشور ” : ” استمعوا للصوت الذي يأتيكم من الأعماق واعملوا على تطويره، فقد كبرتم مُحاطين بالحب والحكمة لذا فأنتم على الدرب الصحيح ” .

واختتمت : ” أخيرًا، تذكَّروا أن تستمتعوا بأيام الدراسة الجامعية إلى أقصى الحدود، تعلَّموا، استكشفوا، ولا تتخلَّو يومًا عن أحلامكم، والأهم من هذا كله، اشكروا الله دائمًا على الإمكانيات المتاحة لكم، ولا تنسَوا أن تحبَّوني كما أحبك ” .

يذكر أن كنزي عمرو دياب كانت قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة مثيرة جدًا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام، و اضطرت بعدها إلى إغلاق التعليقات على المنشور بعد هجوم النشطاء عليها.

وظهرت كنزي عمر دياب برفقة أحد الشباب وهى ترتدي مايوه بكيني وتجلس بجواره، ولم تعلق على الصورة واكتفت بنشرها فقط.