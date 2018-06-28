” ترامب ” يقترح ترشح ” رونالدو ” رئيسا للبرتغال

نواف السالم(صدى):

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتخابات بلاده الرياضية ضد الرئيس الحالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، على سبيل المزاح.

جاء ذلك خلال حار دار بينه وبين الرئيس البرتغالي الذي يقوم حالياً بزيارة إلى واشنطن، حول مونديال كرة القدم في روسيا، حيث طلب ريبيلو دي سوزا من نظيره الأمريكي بأن يذكر أن البرتغال لا تزال تنافس في البطولة وترغب في الفوز باللقب خلال اللقاء القادم للرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ” ترامب ” خلال اللقاء أن نجله يعشق كرة القدم ويعشق مشاهدة المونديال، ما دفع رئيس البرتغال إلى القول إن ” نجله يعرف بالتأكيد كل شيء عن رونالدو ” ، ليرد ” ترامب ” بأن ” هذا حقيقي ” .

وأكد الرئيس الأمريكي أن ” البرتغال تقدم أداء جيداً للغاية في المونديال ” ، متسائلًا : ” كيف أن كريستيانو لاعب جيد بهذا الشكل ” .

وردَّ ريبيلو دي سوزا إنه ” الأفضل في العالم ” ، وهنا قال ترامب: ” إذا فليترشح ضدك في إحدى المرات ” ، مضيفًا: ” كريستيانو لن يفوز بالانتخابات.. فأنت تعلم أنه لن يفوز ” .

من جانبه رد الرئيس البرتغالي على ترامب، وقال: ” سيدي الرئيس، أنت تعلم، علي أن أقول لك شيئاً.. البرتغال ليست بالضبط مثل الولايات المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء ” .

وكان الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والبرتغالي، الذي يجري زيارة هي الأولى لرئيس من البلد الأوروبي منذ 2011، يشمل محادثات حول التجارة، الهجرة وقمة حلف الناتو التي ستعقد الشهر المقبل في بروكسل.