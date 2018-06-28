” التدريب التقني والمهني ” تعلن عن وظائف تدريبية للرجال
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وظائف تدريبية للرجال لسد إحتياجها في عدد من الوحدات التدريبية , لعدد من التخصصات الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين.
ودعت المؤسسة في بيان لها الراغبين من المواطنين التقديم على الوظائف من خلال أيقونة وظائف بموقع المؤسسةالإلكتروني , ابتداءً من تاريخ اليوم وحتى 18-10-1439هـ .
كما أشارت إلى أنه للتعرف على الشروط وكيفية التقديم من خلال الرابط التاليهنا
ابتكار تقني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا الابتكار عباره عن شي مثل الساعه الكتروني استغفار فيركب حول معصم اليد فيكون باستمرار استغفار ولا حول ولا قوه الا بالله وسبحان الله وهكذا واحده واكثر وتنويعها مثلا سبحان الله لحال والحمد للله لحال وبالامكان ايضا دمجها للتنوع والاذواق والاستفاده من التقنيه في الدعوه الى الله تعالى وحده لا شريك له
ابتكار تقني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
الابتكار عباره عن اطباق مضييه اما ببطاريه التي توضع فيها شرب الماء كالاكواب واطباق الغذاء كفن اسلامي حديث
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 16 ساعة
طيب زين