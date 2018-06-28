” التدريب التقني والمهني ” تعلن عن وظائف تدريبية للرجال

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وظائف تدريبية للرجال لسد إحتياجها في عدد من الوحدات التدريبية , لعدد من التخصصات الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين.

ودعت المؤسسة في بيان لها الراغبين من المواطنين التقديم على الوظائف من خلال أيقونة وظائف بموقع المؤسسةالإلكتروني , ابتداءً من تاريخ اليوم وحتى 18-10-1439هـ .

كما أشارت إلى أنه للتعرف على الشروط وكيفية التقديم من خلال الرابط التاليهنا