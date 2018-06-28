بعد الخروج الصادم لألمانيا من المونديال.. مسعود أوزيل يتبادل الشتائم مع الجماهير

نواف السالم(صدى):

أدت الهزيمة القاسية والخروج غير المتوقع لمنتخب ألمانيا من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا، إلى غضب الجماهير الألمانية من الفريق ومن اللاعب مسعود أوزيل بشكل خاص الذي ظهر بأداء ضعيف أثناء لقاءات ألمانيا بالمونديال.

وكشفت عدسات الكاميرا عن دخول ” أوزيل ” في مشادة مع مجموعة من المشجعين الغاضبين في المدرجات، وصلت إلى حد تبادل الشتائم.

وكان اللاعب في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء المباراة، ليتلقى عدد من الشتائم والسباب من الجمهور الغاضب، ليلقي أوزيل بقميصه عليهم، ويرد عليهم الهجوم والصراخ، ولولا تدخل مدرب حراس المرمى ” أندي كوبكه ” لتهدئته، لتطور الأمر إلى شجار حقيقي.