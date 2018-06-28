تعليم المخواة يعلن حركة التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات لهذا العام

الباحة(صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المخواة بالباحة علي بن محمد الجالوق اليوم، الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وهنأ المدير العام المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ هذا العام التوفيق بتحقيق رغبته في النقل خلال العام المقبل.

وأكد الجالوق على أهمية مباشرة المنقولين في مدارسهم الجديدة بتاريخ ١٦ ذو القعدة من العام الهجري الحالي , مشيراً إلى أن المشمولين بالحركة خضعوا لضوابط النقل وفق ما ورد في لائحة القيادات المدرسية .