الإعلان عن اندماج ” فلاي إن ” و ” كلير تريب ” وحصتهما السوقية تصل لـ 60%

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة ” كلير تريب ” ، الرائدة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، عن اندماجها مع شركة ” فلاي إن ” ، إحدى أبرز الشركات في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت على مستوى المملكة.

ومن المرتقب أن تصل الحصة السوقية للشركتين بعد الإعلان عن هذا الاندماج إلى أكثر من 60% في الشرق الأوسط، وستمنح الصفقة التي تعد الأكبر وتأتي من نوعها في مجال السفر على مستوى المنطقة، ” كلير تريب ” فرصة تقديم خدماتها أمام عدد أكبر من المستهلكين، واستحواذها على قاعدة عملاء أكبر في السوق السعودية.

كما ستفتح آفاقاً جديدة من فرص النمو بالنسبة لشركة ” فلاي إن ” لتتيح لها تعزيز مكانتها في المملكة وتوسيع حضورها على الساحة العالمية.

وينتظر أن تساعد هذه الصفقة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في السعودية.