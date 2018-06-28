مجلس الشورى يناقش نظامي مكافحة الرشوة والتجارة الإلكترونية خلال جلساته

عادل الحربي(صدى):

يستعد مجلس الشورى الاثنين القادم، خلال جلسته العادية السادسة والأربعين؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام ” مكافحة الرشوة ” ، والذي يسعى لترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء.

وتشمل الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439هـ .

أما عن الجلسة العادية السابعة والأربعين، والتي يعقدها ” الشورى ” الثلاثاء القادم , فسيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

وتتضمن تلك التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه ؛ وذلك لأجل تحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف.

كما يستمع المجلس في ذات الجلسة أيضًا لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن , مشروع ” نظام التجارة الإلكترونية ” ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية .

حيث يستهدف المشروع تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، والمسائل المتعلقة بالشراء.

وفيما يتعلق بالجلسة العادية الثامنة والأربعين، والتي يعقدها المجلس الأربعاء القادم، فسيتمع المجلس للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.