بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يستغل المونديال لاستعراض مهاراته الكروية

ماجد محمد(صدى):

تفاجأت جماهير كأس العالم بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستعرض مهاراته الكروية في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو؛ مما أثار استغرابهم وذهولهم.

ولكن بعد التدقيق في الأمر، اتضح بعد ذلك أن هذا الشخص ليس زعيم كوريا الشمالية ولا أحد أفراد عائلته بل هو شخص يشبه الرئيس الكوري بشكل كبير؛ فيما قام أحد المشجعين بتسليم شبيه الرئيس كأسًا تشبه كأس العالم.