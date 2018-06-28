بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يستغل المونديال لاستعراض مهاراته الكروية
تفاجأت جماهير كأس العالم بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستعرض مهاراته الكروية في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو؛ مما أثار استغرابهم وذهولهم.
ولكن بعد التدقيق في الأمر، اتضح بعد ذلك أن هذا الشخص ليس زعيم كوريا الشمالية ولا أحد أفراد عائلته بل هو شخص يشبه الرئيس الكوري بشكل كبير؛ فيما قام أحد المشجعين بتسليم شبيه الرئيس كأسًا تشبه كأس العالم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, حلو اوي فاز وهو ماسجل اي قول ,, ولا قدامه فريق اصلاً ,,
.. صدق من قال // العب وحدك تفوز باالكاس ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂