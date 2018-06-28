برفقة وفد من الأوقاف الإسلامية.. الأمير ” وليام ” يزور الأقصى ويتجول بباحاته

القدس المحتلة(صدى):

قام صباح اليوم الخميس، الأمير البريطاني ” وليام ” ، دوق كامبريدج، بزيارة المسجد الأقصى حيث تجول في باحاته برفقة وفد من الأوقاف الإسلامية.

وعن تفاصيل الزيارة، استمع الأمير ” وليام ” لشرح مفصل عما تعانيه المدينة والمقدسات الإسلامية، من اجراءات واغلاقات متواصلة إلى جانب الاقتحامات اليومية التى ينفذها المتطرفون اليهود بحراسة القوات الاسرائيلية.

كما تمكن ” وليام ” من الاطلاع على الحال بالمسجد الاقصى، في ظل الاجراءات الاحتلالية بحق المقدسات الاسلامية بالمدينة.

يُذكر أن القوات الاسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحجة العمل على توفير الأمن؛ لزيارة ولي العهد البريطاني.