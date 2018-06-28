دعم حساب المواطن يشمل الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أن الدعم المقدم منه يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” توتير ” :” يشمل الدعم المقدم من حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

يجدر الإشارة إلى أن الأونة الأخيرة قدم عدد من المواطنين شكاوى حول ارتفاع فاتورة الكهرباء، وعليه طالبت شركة الكهرباء من لديه شكوى التواصل معها.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

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