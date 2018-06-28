جامعة حائل تعلن عن موعد التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا

حائل(صدى):

أعلنت جامعة حائل عن بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2018 – 2019 اعتباراً من يوم الأحد 24 شوال 1439هـ، و حتى يوم السبت 1 ذو القعدة 1439هـ. وحددت عمادة الدراسات العليا بالجامعة البرامج المتاحة للتقديم في درجة الماجستير التنفيذي وهي ” ماجستير هندسة وإدارة الجودة التنفيذي ” طلاب ” ، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي EMBA ” طلاب ” ، وماجستير المعلوماتية الصحية (الصحة الإلكترونية) التنفيذي ” طلاب – طالبات ” ، وماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات التنفيذي ” طلاب – طالبات ” .

كما أعلنت العمادة عن برنامجين في درجة الدبلوم ما بعد البكالوريوس، وهي ” دبلوم الموارد البشرية “طلاب – طالبات”، ودبلوم المحاماة ” طلاب ” .

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني إن عملية القبول في هذه البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قِبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

وبيَّن الدكتور الحيسوني أنه سيكون هناك اختبار تحريري ومقابلات شخصية تقدمها الأقسام للمتقدمين، على أن يتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من فترة التقديم وإعلان المقبولين مبدئيًا على موقع الجامعة الإلكتروني وحسابات الجامعة الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.