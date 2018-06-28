شروط الترشح لـ ” خبرات 3 ” ..والمقاعد المخصصة لكل إدارة تعليمية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات ” خبرات ٣ “، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، خطة البرنامج والبرنامج الزمني له وضوابط وألية الترشيح ونقاط المفاضلة وجدول توزيع المقاعد على الإدارات التعليمية.

وناشدت الراغبين بالترشح من الفئات المستهدفة إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، لافته إلى أنه بعد تحقيق الشروط ومعيار مستوى اللغة الانجليزية المطلوب يتم التسجيل من خلال بوابة عين لخدمات المعلم.

وأشارت إلى أن الشروط والضوابط العامة للترشح على برنامج التطوير المهني النوعي خبرات في نسخته الثالثة، تتمثل في:

– أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة (معلم ومشرف مادة تخصصات مختلفة، معلم ومشرف لغة انجليزية، قيادة مدرسية (مدير ، وكيل ، مشرف ) مرشد طلابي وألا تقل خدمتهم عن سنتين، ولاتقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي للمرشح عن جيدجدًا في أخر عامين دراسيين.

– ويكون المرشح من غير معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B1 كحد أدنى في جميع المهارات ويكون المترشح من معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B2 كحد أدنى ولا يقبل أي اختبار في تحديد مستوى اللغة سواه.

-ويكون اختبار تحديد المستوى تحت اشراف وزارة التعليم .

-وألا يكون قد سبق للمرشح المشاركة في برنامج خارجي مماثل خلال 3 أعوام ماضية.

– وأن يكون قد مضى على اخر مباشرة للمترشح عام دراسي على الأقل بعد انقطاع سببه اجازة دراسية أو مرافقة مبتعث أو مرافقة مريض أو الدراسة بالداخل أو الخارج.

-ولا يكون صدر بحقه حكم تأديبي خلال أخر عامين ولا يكون طرفًا في قضية قائمة.

-ولا يكون قد حصل على مؤهل دراسي في مستوى الدراسات العليا (دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه؟) من الدول التي تستضيف برنامج خبرات.

-وأن يحصل المترشح على 50% من مجموع درجات الترشيح على مستوى الادارة، ويتعهد المرشح بالحضور وعدم الانسحاب بعد ترشحه النهائي.

-ويتعهد بتنفيذ خطط نقل الاثر التي وضعتها الوزارة أو إدارة التعليم بعد الانتهاء من البرنامج ، وألا يتجاوز عمر المترشح 35 سنة ويستثنى من ذلك المشرف التربوي والذي يجب أن لايزيد عمره عن 40 عامًا.

كما نشرت الوزارة المقاعد المخصصة في برنامج التطوير المهني النوعي ” خبرات 3 ” لكل إدارة تعليم حسب الفئات المستهدفة، كالتالي: