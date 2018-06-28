جامعة الملك فهد تعلن نتائج القبول للعام الدراسي القادم

علي القحطاني(صدى):

كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1439 / 1440 هـ، مؤكدة بلوغ النسبة المركبة المطلوبة للقبول الـ91%.

وأوضحت الجامعة، أن النسبة المركبة المطلوبة للقبول تحتسب بـ 20% من نتيجة الشهادة الثانوية و30% من نتيجة اختبار القدرات العامة و50% من نتيجة الاختبار التحصيلي.

وأشارت إلى أنه يتم جمع حصيلة هذه الأوزان في درجة مركبة واحدة، أي قبول كل من حصل على درجة مركبة تصل إلى 91% أو أكثر.

يذكر أن الجامعة كانت قد وظَّفت التقنية الإلكترونية بشكل كامل في جميع إجراءات القبول من بداية استقبال طلبات الالتحاق، وفرز البيانات.

وكانت الجامعة قد بدأت في استقبال طلبات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة القبول يوم الخميس 16 رمضان لمدة سبعة أيام انتهت يوم الأربعاء 22 رمضان 1439هـ .

من جانبه، قال مدير الجامعة المكلف الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، إن النتائج تم الإعلان عنها على موقع إدارة القبول في الجامعة من خلال الرابطهنا ، وكذلك إرسال رسائل نصية إلى الطلاب المتقدمين.

وأشار إلى أن تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سيكون خلال الفترة من يوم الخميس 14 شوال 1439هـ إلى يوم الاثنين 19 شوال 1439هـ عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة القبول في الجامعة، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بهذه المواعيد لضمان قبولهم، وسيتم إلغاء سيلغى الطالب في الجامعة وإسقاط حقه في القبول إذا لم يلتزم بإجراءات القبول.

وأوضح أن الطالب الذي يستكمل إجراءات التأكيد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سوف يتمكن من الحصول على خطاب القبول مباشرةً، ومن ثم الحضور إلى الجامعة في البرنامج التعريفي الذي يسبق بدء الدراسة بأيام.