مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8314.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات الصادرات, والتأمين العربية, وجبل عمر, واللجين, ولازوردي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأهلية, والمتحدة للتأمين، وعناية، والوطنية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.23% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وسابك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 52.39 نقطة ليقفل عند مستوى 3016.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 14 ألف سهم تقاسمتها 146 صفقة.