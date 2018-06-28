جامعة جازان تعلن عن بدء تسجيل طلبات الراغبين في الإلتحاق بكلياتها

تركي السالم(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الإلتحاق بكلياتها، بدءً من الأحد 17/10/1439هـ حتى يوم الاثنين الموافق 10/11/1439هـ.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” , أن الدكتور بركات بن حمود المكرمي، عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن تقديم الطلبات سيكون من خلال بوابة القبول الالكترونية عبر الرابط التالي:هنا

وأشارت الجامعة إلى أن البوابة تُتيح الاطلاع على الخطة الزمنية للقبول والدليل الارشادي، بالإضافة للتعرف على التخصصات المتاحة للطلاب والطالبات وشروط القبول فيها كما تتيح البوابة تعبئة طلب الالتحاق بالجامعة إلكترونيًا في الوقت المحدد.