بالفيديو.. عصابة تحاول اختطاف طفل في وضح النهار بلندن

لندن(صدى):

وثَّقت كاميرات المراقبة، مقطع فيديو، لمحاولة اختطاف طفل بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك من قبل عصابات إجرامية في وضح النهار.

وأظهر المقطع الموثق في 21 يونيو الجاري، مجموعة من الأشخاص الذي كانت تقلهم دراجتين نارتين، وقد اختفوا ولم يتبقى منهم سوى اثنين حاولوا خطف طفل من أمه.

وقامت الأم بحمل طفلها والهروب على الجانب الآخر من الطريق، فيما لاذا الاثنين بالفرار بالاتجاه الذي اختفت فيه بقية العصابة.