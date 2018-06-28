عقد ياسر الشهراني مع الهلال يوشك على الانتهاء
أكدت مصادر مطلعة، أن عقد لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، يوشك على الانتهاء؛ حيث أنه سينتهي بعد 8 أيام؛ لافتة إلى أنه لم يتلق اللاعب العقد الجديد إلى الآن.
ومن المنتظر، أن تحسم إدارة الزعيم ملف توقيعه قبل التحاقه بمعسكر الفريق في النمسا في النصف الثاني من شهر يوليو، بعد أن تنقضي إجازة الـ 20 يومًا الإجبارية الممنوحة للدوليين.
وتجدر الإشارة إلى، أنه خاض الشهراني أساسيًا المباريات الثلاث للمنتخب في كأس العالم في روسيا 2018.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2421 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف قرب على الانتهاء وقبل كاس العالم الاعب وقع هو والعابد بنفس اليوم
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طلال[ عدد التعليقات: 1434 ] نشر منذ 1 ساعة
اللاعب هذا ثروة قيمة لاي نادي واتمنى التجديد معه وعدم التفريط معه وسامي اكثر واحد يعرف الشي هذا اتمنى بالاسراع بالتفاوض معه
ماجد[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 59 دقيقة
دفاعي غير فعال في الهجوم لا يتقن العرضيات
ماجد[ عدد التعليقات: 1346 ] نشر منذ 59 دقيقة
دفاعي غير فعال في الهجوم لا يتقن العرضيات
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 59 دقيقة
وهذا الاعب اللي يحتاجه الفريق انه ممكن يلعب في خانه صحيح ظهير ايمن ولكن لما تحتاجه في اليسار مافي مشكلة لاعب مشتهد استفاد منه الهلال والان المنتخب وراح تشفون في اسيا لاعب مثله راح تركض الاندية الاخرى خلفه للتعاقد من اجل هذا يجب الهلال يسبقهم هو اولى بخدماته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49290 ] نشر منذ 45 دقيقة
جددوه ,,
,, يستاهل التجديد والتقدير ,,