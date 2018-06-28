عقد ياسر الشهراني مع الهلال يوشك على الانتهاء

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن عقد لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، يوشك على الانتهاء؛ حيث أنه سينتهي بعد 8 أيام؛ لافتة إلى أنه لم يتلق اللاعب العقد الجديد إلى الآن.

ومن المنتظر، أن تحسم إدارة الزعيم ملف توقيعه قبل التحاقه بمعسكر الفريق في النمسا في النصف الثاني من شهر يوليو، بعد أن تنقضي إجازة الـ 20 يومًا الإجبارية الممنوحة للدوليين.

وتجدر الإشارة إلى، أنه خاض الشهراني أساسيًا المباريات الثلاث للمنتخب في كأس العالم في روسيا 2018.