بعد إصابته أمام صربيا.. البرازيل توضح طبيعة آلام مارسيلو

نواف السالم(صدى):

أوضح المنتخب البرازيلي لكرة القدم، مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها النجم مارسيلو، والتي أجبرته على الخروج مبكرًا من لقاء الفريق مع نظيره الصربي ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا؛ حيث تم استبدال مارسيللو بعد مرور عشر دقائق فقط من عمر المباراة، التي انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين، بسبب معاناته آلام في أسفل الظهر، وتبديله بـ ” فيليبي لويس ” .

وقال منتخب البرازيل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” مارسيللو كان يعاني من تقلص أعصاب في العمود الفقري، لكنه تلقى العلاج اللازم وأصبح الآن على ما يرام ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه تأهل المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الخامسة، ليستعد لمواجهة منتخب المكسيك في الدور الثاني، الذي احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، الإثنين المقبل.