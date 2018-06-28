روان بن حسين تثير ضجة بفيديو لها في احضان محمد النجادة

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تقبل وفي أحضان الإعلامي الكويتي محمد النجادة .

وظهرت روان وهي تجلس بجانب محمد النجادة وبرفقتهما عدد من الفتيات وبدأوا يغنون ويهللون ، فيما كانت تقوم روان باحتضان محمد وتقبيله .

وأثار الفيديو أستياء المتابعين ، الذين عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالرزيلة والأفعال الغير محترمة والتحريض عليها .