  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. روان بن حسين تثير ضجة بفيديو لها في احضان محمد النجادة

روان بن حسين تثير ضجة بفيديو لها في احضان محمد النجادة

روان بن حسين تثير ضجة بفيديو لها في احضان محمد النجادة
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تقبل وفي أحضان الإعلامي الكويتي محمد النجادة .

وظهرت روان وهي تجلس بجانب محمد النجادة وبرفقتهما عدد من الفتيات وبدأوا يغنون ويهللون ، فيما كانت تقوم روان باحتضان محمد وتقبيله .

وأثار الفيديو أستياء المتابعين ، الذين عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالرزيلة والأفعال الغير محترمة والتحريض عليها .


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 19 ساعة

من ناحية رزيله فهي رزيله لاتغتفر ,,

,, الله يكفينا شرهم وشر مايبثونه من اخلاق هدامه ,,

[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه

نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن

[ عدد التعليقات: 2804 ] نشر منذ 19 ساعة

من كلامه وتصرفاته واضح انه مايباعدهم ويمكن هن ارجل منه

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 18 ساعة

سوووبر عهر والعياذ بالله ، الله لا يبلانا ..

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة

سمكة

[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 13 ساعة

واضح انه ناعم عالاخر
شكله جاي يضبط المكياج حقه عندهم

[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 10 ساعات

طيب هذولي من يتزوجهن ويرضى تكون ام اولاده وشريكة حياته ؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نسأل الله الثبات على الهدايه ونسأل الله الستر بالدنيا والاخره

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 8 ساعات

مجمع سرابيت الله لا يبلانا

كل مجتمع مسلم فيه الطيب والخبيث

لا تفتحون عيون الناس على الخبث نعوذ بالله من الخبث والخبائث

[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 8 ساعات

جتمع فاشل

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هاي تعتبر عندهم قبله اخويه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *