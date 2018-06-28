روان بن حسين تثير ضجة بفيديو لها في احضان محمد النجادة
أشعلت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تقبل وفي أحضان الإعلامي الكويتي محمد النجادة .
وظهرت روان وهي تجلس بجانب محمد النجادة وبرفقتهما عدد من الفتيات وبدأوا يغنون ويهللون ، فيما كانت تقوم روان باحتضان محمد وتقبيله .
وأثار الفيديو أستياء المتابعين ، الذين عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالرزيلة والأفعال الغير محترمة والتحريض عليها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 19 ساعة
من ناحية رزيله فهي رزيله لاتغتفر ,,
,, الله يكفينا شرهم وشر مايبثونه من اخلاق هدامه ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2804 ] نشر منذ 19 ساعة
من كلامه وتصرفاته واضح انه مايباعدهم ويمكن هن ارجل منه
زائر[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 18 ساعة
سوووبر عهر والعياذ بالله ، الله لا يبلانا ..
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
سمكة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
عيني عينك😂😂😂😂
عبدالله[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 13 ساعة
واضح انه ناعم عالاخر
شكله جاي يضبط المكياج حقه عندهم
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب هذولي من يتزوجهن ويرضى تكون ام اولاده وشريكة حياته ؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نسأل الله الثبات على الهدايه ونسأل الله الستر بالدنيا والاخره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 10 ساعات
الله المستعان
ابو داري[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 8 ساعات
مجمع سرابيت الله لا يبلانا
كل مجتمع مسلم فيه الطيب والخبيث
لا تفتحون عيون الناس على الخبث نعوذ بالله من الخبث والخبائث
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 8 ساعات
جتمع فاشل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي تعتبر عندهم قبله اخويه