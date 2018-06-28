” الهريفي ” يتوقع طرفي نهائي كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب النصر السابق الدولي فهد الهريفي، اليوم الخميس، عن توقعاته لنهائي كأس العالم في روسيا 2018.

وأوضح ” الهريفي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يكون نهائي كأس العالم بين بلجيكا والبرازيل، مؤكدًا أن فيليب كوتينيو و ايدين هازارد أفضل لاعبي المونديال حتى الآن.