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” الهريفي ” يتوقع طرفي نهائي كأس العالم

” الهريفي ” يتوقع طرفي نهائي كأس العالم
ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب النصر السابق الدولي فهد الهريفي، اليوم الخميس، عن توقعاته لنهائي كأس العالم في روسيا 2018.

وأوضح ” الهريفي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يكون نهائي كأس العالم بين بلجيكا والبرازيل، مؤكدًا أن فيليب كوتينيو و ايدين هازارد أفضل لاعبي المونديال حتى الآن.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49290 ] نشر منذ 33 دقيقة

ياهملاااالييييي ,,

[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 30 دقيقة

كأس العالم 2018 ستكون ما بين أربع منتخبات فقط لا غير وهي أسبانيا و البرتغال و المكسيك و بلجيكا … الأيام بيننا

[ عدد التعليقات: 2744 ] نشر منذ 29 دقيقة

مهو سهل قارئ الفنجال😂
احس انه اذكى من القطو الروسي 😂😂😂

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