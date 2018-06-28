” الهريفي ” يتوقع طرفي نهائي كأس العالم
أعلن لاعب النصر السابق الدولي فهد الهريفي، اليوم الخميس، عن توقعاته لنهائي كأس العالم في روسيا 2018.
وأوضح ” الهريفي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المتوقع أن يكون نهائي كأس العالم بين بلجيكا والبرازيل، مؤكدًا أن فيليب كوتينيو و ايدين هازارد أفضل لاعبي المونديال حتى الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49290 ] نشر منذ 33 دقيقة
ياهملاااالييييي ,,
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 30 دقيقة
كأس العالم 2018 ستكون ما بين أربع منتخبات فقط لا غير وهي أسبانيا و البرتغال و المكسيك و بلجيكا … الأيام بيننا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2744 ] نشر منذ 29 دقيقة
مهو سهل قارئ الفنجال😂
احس انه اذكى من القطو الروسي 😂😂😂