” السعودية للكهرباء ” توضح أسباب ارتفاع الفواتير وتدعو من لديه شكوى للتواصل معها
دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها الذين لديهم اعتراض او ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال و الموقع الإلكتروني و حساب تويتر لخدمات المشتركين. و قالت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.
يجدر بالذكر أن الشركة قامت مؤخرا بتوحيد إصدار جميع فواتير جميع المشتركين والبالغ عددهم ٩ ملايين مشترك في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على المرسوم الملكي.
وتدعو ” السعودية للكهرباء ” جميع المشتركين إلى الاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات، وتسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل هذه القنوات، حساب العناية بالمشتركين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (هنا)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (هنا)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 18 ساعة
نبغى شخص نتفاهم معاه وجهاً لوجه ,,
,, وليس عن طريق الرد الآلي او كتابات توتر اللتي لاطائل منها ,, نبغى شخص ناخذ نعطي معاه ، ونشوف موقع الخطا وين ,,
,, لا تتستروا خلف المكالمات او الكتابات ، هذا كلام غير مقنع للمشترك ولا يحل القضيه ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 18 ساعة
✍🏻 دام هذا امر طبيعي ومتوقع الحل هو دبل لحساب المواطن هذ شهرين
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 18 ساعة
الجميع يعرف ان الصيف تزيد الفاتورة بس مو بهذا الاستهلاك الظالم من الشركة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
وماشفتو تصححون التعريفة الا يوم أرتفعت درجات الحرارة
بعدين وش الي تغيير أنماط الأستهلاك
بلا بكش علينا
أنا أستهلاكي للكهرباء في الصيف نفس أستهلاكي في الشتاء
دوامي محدد وقعدتي في بيتي محدده
وجتني فاتورة
مهي بصاحية خاصة شهر٩وشهر١٠
تضحكون على مين أنتوا😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
والأرقام الموحدة هذي الي تقول دقيت عليها كلها اليوم
يامشغول
ياالكنترول يتفلسف لي ويسحب الرصيد على الفاضي
ثلاثين مليون
شعب بأكملة صاح كله في يوم واحد!
يعني أنتوا الصح
والثلاثين مليون هذيلن كلهم غلطانين
اقول خافوا الله
الرحمة زينة
خافوا الله في المساكين والفقارى والأيتام والأرامل
وش هالأسعار
هذي ذبح عيني عينك😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
وين راح تعليقي🤔
الموسيقار[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 18 ساعة
الحال يشكو منه فئة كبيرة من المجتمع فهل يعقل بأن يكونوا جميعاً على خطأ وشركة الكهربا هم الصح .. غير منطقي القيمة الاستهلاكية بالتعرفة الجديدة . !!
الموضوع ببساطه
إعانه من خلال حساب المواطن .. وسحبها من خلال فاتورة الكهربا .. !! والمتبقي جزء بسيط لا يتجاوز 2 %
فأي منطق هذا الدعم ..
وزير الكهربا .. عندما سيدفن .. أين المفر ؟
وزير الكهربا .. يوماً سيقف ليحاسب .. أين المفر ؟
وزير الكهربا .. سيواجه المتضررين .. أين المفر ؟
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 18 ساعة
H
الاهم التعرفة كم حسبتوها للكيلو واط السكني
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 18 ساعة
ما احد راح يرد علينا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم مالنا الا التسديد
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 17 ساعة
استغلال ونصب زيادة غير مبررة
رواتبهم خيالية وموظفين اولادهم واقربائهم واخوانهم في الشركة وسياراتهم فارهة على حساب الشركة والبنزين على الشركة وسكنهم على حساب الشركة يوخذ من جيب ورزق وقوت المواطنين حسبنا الله ونعم الوكيل
مواطن مسكين[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 17 ساعة
اعتبره نصب واستغلال واحتيال وزيادة فاحشة وغير مبرره
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 17 ساعة
فقط ابرة تخدير
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 15 ساعة
ابك بس ابك…
ارى استثناء التسعيره الجديده خلال اشهر الذروه وهي ٣ أشهر…. ٧و٨و٩ ميلادي
… فكره منتازه بس تبا أحد يهشتقها…
دحين كم بورعي راح يموت بسبب شدة الحر عندما يضطر يقفل المكيف للتوفير….؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 14 ساعة
كذابين شركةالكهرباء بعد ان تم فضحهم قامو يتلونون بالبرائه
الشكاوي لا ينظرون اليها ابدا واصلا لايردون على الاتصالات او التغريدات
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 14 ساعة
والله ياناس انا مساافر لي شهر ولا زلت مسافر ومسدد الفاتورة الاخيرة وانا خارج جدة والان صدرت فاتورة بمبلغ ١٦٣ ريال .. مافالبيت الا ثلاجة
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 14 ساعة
استغلال ونصب واحتيال وزيادة غير مبررة
رواتبهم عالية وخيالية وموظفين اولادهم واقربائهم واخوانهم في الشركة وسياراتهم فارهة على حساب الشركة والبنزين على الشركة وسكنهم على حساب الشركة وكل ذلك يوخذ من جيب ورزق وقوت المواطنين المساكين حسبنا الله ونعم الوكيل
القذافي[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 14 ساعة
غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش غش
صريحة[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 12 ساعة
لكن اكتب لأني مقهورة من شركة النصب والاحتيال
طيب وان كتبنا وان اعترضنا وان احتجينا
يتغيرون التسعيرة يعني ؟ والله بتسولنا شوية تخفيض
والله امتصاص غضب الى ان يهدأ الوضع
ويستمر المسلسل
عن نفسي وعن فاتورتي كل شهر يزودوا مائه وشوية فكة والله العظيم
مع انه نفس الاستهلاك
أنا مراح اتصل عليكم بس هتصل على ملك الملوك يأخذ حقي وحق المقهورين
صريحة[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 12 ساعة
أنا كرهت الكتابة في صدى بعد انتحال اسمي
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 12 ساعة
*أقسم بمن أحل القسم بأني كنت مسافر خارج المملكة لمدة اسبوع وأتفاجا بفاتورة ٤٩٥ريال في بيت عبارة عن شقة يا عالم ولا يوجد فيه أحد!؟ حسبي الله ونعم الوكيل ووالله أنا خصمة يوم القيامة أيعقل الشهر الي قبله ٣٧٦! والي قبله ٢٨٧ريال!!!!!🤨🤨 ياااا نفراااات يا شركة الكهرباء حدثو العاقل بما يعقل وليس بما لا يعقل!! كفااااية ورانا بيت واطفال واقساط ورواتب شغالة وسواق… حسبي الله ونعم الوكيل فيكم*
الشكوى لله وحدة الذي ياخذ حقي بعينة التي لا تنام انه قادر على كل شئ.. 🤲🤲حسبي الله ونعم الوكيل 🤲 حسبي الله ونعم الوكيل 🤲
نايم بالعسل[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 11 ساعة
وحنا ميتين على فراقك ياصريحة😂😂😂
إرفعي دعوة ياميركل
صريحة[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 11 ساعة
من جد نايم في العسل
لأنك وقح وغير محترم
والله مطلبت رأيك
لكن زعلت لان اغلب الصحف
ماتسمح بتكرار الاسم لأكثر من شخص
طالما داخل بمعرفتي وإيميلي
بس لأنك مايفهم شئ في الخصوصية
لذلك معليك حرج واستمر في نوم العسل
يانائم
صراحه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 10 ساعات
الشركة تريد من المواطن عدم تشغيل المكيفات في الصيف
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 10 ساعات
الخلل في الغش ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ والنصب والاحتيال نطالب بتكوين لجنة دولية محايدة تتقصى الحقائق وتحقق في الوضع المشبوه
سرداح[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 10 ساعات
لا احد يجيب او يرد على هواتفم المذكورة
مواطن مغبون[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايوفقهم ولايهنيهم بالمال والكسب الحرام الله يارب يجعله ان شاء الله نارا تلظى في بطونهم وبطون اولادهم امين يارب العالمين
عزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
الشكوى لله
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعرفة الكهرباء الجديدة خيالية ومرهقة للمواطن
ابو حمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
عيالي مقدرت اعطيهم مصروفهم ذا الشهر كله من ارتفاع الكهرباء وش اقول غير الله يسخر ولات الأمر ترا عندنا ايجاار وديون ومصاريف العيال وانا مريض وراجع عند دكتور نفساني كله من المتغيرات اللي راح فيها راعي الدخل المحدود لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني اشكي همي لك يالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 8 ساعات
بو بدر المدريدي انا لا اعفي شركة الكهرباء من التاكد من وضع فاتورتك
بس ودي قبل تقسم تقرا تاريخ قراءة العداد وليس تاريخ الفاتورة ممكن قبل سفرك ولا بعده
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 8 ساعات
في النهاية مالنا الا الله سبحانه ثم ولاة امرنا ينظروا في وضعنا..
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 8 ساعات
الدعوه مستجابه في يوم الجمعة ادعوا الله ان ينصفنا وياخذ حقنا منهم