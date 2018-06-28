صحة جازان توضح تفاصيل فيديو طرد مريضة من مستشفى

تركي السالم(صدى):

كشفت صحة منطقة جازان، تفاصيل مقطع الفيديو الخاص بمواطن يرافق امرأة مسنة داخل مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وقد اتهم خلاله إدارة المستشفى برفض استقبال الحالة.

وأصدرت صحة جازان، اليوم الخميس، بيانًا عن ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن الحالة حضرت إلى المستشفى يوم السبت الموافق 9 / 10 / 1439، وتم استقبالها بقسم الطوارئ وعمل الإجراءات والفحوصات اللازمة، وأخذت العلاج وغادرت المستشفى وفقًا لتعليمات الأطباء.

وأضاف البيان، أنه تم الاعتداء على الطبيبة المعالجة وتم عمل محضر بذلك ورفعه للإدارة الطبية بالمستشفى، لافتة إلى أنه في يوم الإثنين الموافق 12 / 10 / 1439، جاء المرافق مرتين إلى الهلال الأحمر ومعه المريضة التي أجريت لها كامل الفحوصات وغادرت بعد تعليمات الأطباء.

وتابع البيان أن المرافق حضر مع المريضة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1439 إلى الهلال الأحمر، وتم عمل الإجراءات الأولية اللازمة وإبلاغ المرافقين من الرجال بالانتظار وترك المرافقات من النساء، حتى يتوافر سرير وإكمال باقي الفحوصات.

وأكدت صحة جازان، أن المرافق طالب بنقل المريضة إلى مستشفى خاص ما جعل المدير المناوب يخبره بأن هناك إجراءات تتم قبل تحويل أي حالة وفقًا لنظام ” إحالتي ” المعتمد من وزارة الصحة.

وأضافت أن المرافق تهجم بالألفاظ على الطاقم الطبي، واتهم المدير المناوب بطردهم إلى خارج المستشفى مع مريضتهم، وهو ما لم يحدث، مؤكدة أنه تم تأمين سرير للمريضة وعمل اللازم من الإجراءات والفحوصات السريرية المطلوبة، وغادرت المستشفى دون الحاجة إلى التنويم، وذلك رغم تضررهم جراء هذا الهجوم من المرافق.

وأضافت أنه تم استدعاء الشرطة للتعامل مع مرافق المريضة بعد اعتداءه اللفظي على الطاقم الطبي وإزعاج المرضى، و لوجود شكوى مقدمة من الطاقم التمريضي والمريضات والمرافقات، خوفًا من قيام مرافق المريضة بنشر صورهن في وسائل التواصل الاجتماعي.