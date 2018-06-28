بالفيديو.. طريقة التأكد من فاتورة الكهرباء
في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تصل إلى أرقام فلكية خلال الفترة الحالية، والتي تتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة في المملكة، اشتكى عدد كبير من المواطنين من هذه الفواتير الفلكية والتي أًصبحت عبء على المواطن.
ودشن المواطنون وسم ” #فاتوره_الكهرباء “، اعتراضًا على أسعار فواتير الكهرباء المرتفعة للغاية، متداولين الأسعار بينهم وسط حالة من الذهول، حيث طالب البعض الحكومة بالنظر إلى هذه الأسعار فيما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى شركة الكهرباء.
ومن جانبه قدم مواطن مقطع فيديو توعوي للحد من تفاقهم هذه الأزمة، ولكشف حقيقة سعر الفاتورة مع الاستهلام، قائلًا ” في حال كانت قيمة الفاتورة أعلى من المعتاد، عليك التأكد بهذه الطريقة ورفع شكوى في حال وجود خطأ “.
وقدم المواطن في مقطع الفيديو، طريقة للتعرف على قيمة الاستهلاك الفعلي وحساب الفاتورة الفعلية بعيدا عن شركة الكهرباء، للتأكد من مدى صحة أسعار الفواتير.
ابي ايوب بن المهلب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 20 ساعة
المشكلة في دوران عداد الكهرباء . الغريب أنه يدور بسرعة مع ارتفاع درجة الحرارة ..!!
هل بالفعل هذه العدادات دقيقة في حساباتها أو أن تتاثر بدرجة الحرارة ..؟
الغريب أن معدل استهلاكي الشهري نفس المعدل من واقع الاستهلاك داخل المنزل . والغريب فيه عداد الكهرباء يضاعف الارقام عند الدوران بسبب الحرارة !!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 20 ساعة
اقول الله يخارجنا ويكون بعوننا ,,
,, وكلامك هذا راح نطبقه ، علماً بأني أخذت القراءه من العداد وقارنتها باالقراءه في الفاتوره ووجدت الفرق مذهل ، نزلت الفاتوره من سبع ميه وسنعه وستين الى ميتين وستين بعد مراجعتهم ، هذا الكلام من سنه ،،
,, الآن ماتلقى من يحاكيك رد على هاالأجهزه الى ان يدوخ بالك ماتحصل شخص تقدر تتفاهم معه ، وهذا حصل في احد مراجعاتي لهم باالصيف الماضي ، بعد الكلفه واللتي واللتيه ، دلوني على المسؤول ، جيته وكثّر علي الكلام ودوخة الراس ، وباالأخير يقول ناظر الشهر الجاي وشوف الفرق وراجعنا اذا فيه خطا الآن ادفع المطلوب ، ولا حظ ان القراءه حقت العام مقارنة مع حقت هاالسنه فيها انخفاض وفيها ارتفاع ويمكن عندك ضياع كهرب ، المهم دخت من كثر البربره ، رحت ودفعت ، وكل شهر يعلم الله اني ادفع لهم ظلماً ، وأدعي عليهم ، الآن جايه الفاتوره 1133 ريال وكسور من الهلل ,, دام اللمبات لِد كلها المكيفات الشغاله ثلاثه فقط ، بمعنى اقل من السابق بكثير ، فكيف تصل الفاتوره للآلاف ………؟
,, حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم انك تقدر ونحن عليهم لانقدر اللهم اكفنا بهم ، وانصفنا منهم ياكريم ياعدل انت الوكيل ، انت باالحال العليم الخبير ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
أنا بجيب لي ماطور في الحوش
وصل الله وبارك.
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
كويس