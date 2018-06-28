بالفيديو.. طريقة التأكد من فاتورة الكهرباء

نايف السالم(صدى):

في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تصل إلى أرقام فلكية خلال الفترة الحالية، والتي تتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة في المملكة، اشتكى عدد كبير من المواطنين من هذه الفواتير الفلكية والتي أًصبحت عبء على المواطن.

ودشن المواطنون وسم ” #فاتوره_الكهرباء “، اعتراضًا على أسعار فواتير الكهرباء المرتفعة للغاية، متداولين الأسعار بينهم وسط حالة من الذهول، حيث طالب البعض الحكومة بالنظر إلى هذه الأسعار فيما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى شركة الكهرباء.

ومن جانبه قدم مواطن مقطع فيديو توعوي للحد من تفاقهم هذه الأزمة، ولكشف حقيقة سعر الفاتورة مع الاستهلام، قائلًا ” في حال كانت قيمة الفاتورة أعلى من المعتاد، عليك التأكد بهذه الطريقة ورفع شكوى في حال وجود خطأ “.

وقدم المواطن في مقطع الفيديو، طريقة للتعرف على قيمة الاستهلاك الفعلي وحساب الفاتورة الفعلية بعيدا عن شركة الكهرباء، للتأكد من مدى صحة أسعار الفواتير.