تركيا تستنزف موارد سوريا

أنقرة(صدى):

تستغل السلطات التركية، احتلالها لأراض سورية لتبدأ في استيراد البطاطس منها بهدف الحد من الأسعار المرتفعة في البلاد.

وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكي : ” لقد سمحنا باستيراد كميات محدودة جدا من البطاطس من بعض المناطق السورية التي تشارك فيها تركيا بعمليات عسكرية ” .

وأكد الوزير التركي، أن البلاد ستستورد البطاطس بالليرة التركية ما سيؤدي إلى خفض الأسعار المرتفعة في السويق المحلية, والتي ارتفع سعر كيلو الجرام منها إلى 6 ليرات، في زيادة كبيرة عن يونيو من العام الماضي، عندما كان سعر الكيلوجرام 1.5 ليرات فقط.