بالفيديو.. الروبوت ” صوفيا ” تدخل مجال الذكاء الاصطناعي بهاتفها الذكي الأول

وكالات(صدى):

قامت العلامة الإلكترونية الرائدة عالميًا في قطاع الهواتف الذكية ” هونور ” ، بمنح الروبوت ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية، أحدث إنجازاتها لدخول مجال الذكاء الاصطناعي معًا.

حيث يُعد استخدام ” الذكاء الصناعي ” سبيلاً لمستقبل خلّاق ومبدع، بينما يساهم استخدام التقنية في الكاميرا بتغيير ملامح التصوير الفوتوغرافي للأجيال المستقبلية والحالية.

ووثق مقطع فيديو احتفال ” صوفيا ” و ” هونور ” بتعاونهما معًا، حيث تستخدم صوفيا هاتف ” Honor 10 ” وتستعرض وظائفه الرائعة في التصوير، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الهاتف الذكي الذي أطلق حديثًا، يتمتع بمزايا وتقنيات المستقبل، يضم كاميرا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنها التقاط الصور واستخدام إمكانات التعلّم الآلي لتصوّر آلياً ما تعتبره بأنه مثير للاهتمام.

وعند التقاط صورة باستخدام هاتف ” Honor 10 ” ، تستجيب الكاميرا لظروف الإضاءة وتعبيرات الوجه وغيرها من المميزات التي تميّز الصور الاحترافية المتقنة.