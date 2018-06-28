بالفيديو.. الروبوت ” صوفيا ” تدخل مجال الذكاء الاصطناعي بهاتفها الذكي الأول
قامت العلامة الإلكترونية الرائدة عالميًا في قطاع الهواتف الذكية ” هونور ” ، بمنح الروبوت ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية، أحدث إنجازاتها لدخول مجال الذكاء الاصطناعي معًا.
حيث يُعد استخدام ” الذكاء الصناعي ” سبيلاً لمستقبل خلّاق ومبدع، بينما يساهم استخدام التقنية في الكاميرا بتغيير ملامح التصوير الفوتوغرافي للأجيال المستقبلية والحالية.
ووثق مقطع فيديو احتفال ” صوفيا ” و ” هونور ” بتعاونهما معًا، حيث تستخدم صوفيا هاتف ” Honor 10 ” وتستعرض وظائفه الرائعة في التصوير، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن الهاتف الذكي الذي أطلق حديثًا، يتمتع بمزايا وتقنيات المستقبل، يضم كاميرا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنها التقاط الصور واستخدام إمكانات التعلّم الآلي لتصوّر آلياً ما تعتبره بأنه مثير للاهتمام.
وعند التقاط صورة باستخدام هاتف ” Honor 10 ” ، تستجيب الكاميرا لظروف الإضاءة وتعبيرات الوجه وغيرها من المميزات التي تميّز الصور الاحترافية المتقنة.
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 20 ساعة
الظاهر نحتاج الملايين من الروبوت صوفيا ليقوموا بجميع الاعمال .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 20 ساعة
بنتك يابي يا ذا العلم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 20 ساعة
طيب ليش ما تاهبون لها شعر زيكم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2744 ] نشر منذ 19 ساعة
وشلون روبوت صوفيا تاخذ جنسية سعودية
عجزت قلبتها يمين يسار في النهاية روبوت😂
عشان نفهم اكثر تقصدون انها مصنعة في السعودية كذا اقول ممكن
اما سالفة جنسية بعدة عن قرعتها😂