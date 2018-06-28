بالصور .. خروج مشرف لبولندا من المونديال بعد فوزها على اليابان
ودع المنتخب البولندي بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على نظيره الياباني في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب ” فولغوغراد ” بهدف دون رد، ضمن مباريات المواجهة الثالثة والأخيرة بمنافسات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في بروسيا.
وهز اللاعب البولندي ” يان بيدناريك ” شباك الساموراى في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليعلن خروج منتخب بلاده من البطولة مرفوع الرأس.
هذا واحتل منتخب كولومبيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ، ويليه منتخب اليابان برصيد 4 نقاط ، وجاء منتخب السنغال فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا ، فيما تذيلت بولندا المجموعة بثلاث نقاط.
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