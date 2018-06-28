بالصور .. خروج مشرف لبولندا من المونديال بعد فوزها على اليابان

نواف السالم(صدى):

ودع المنتخب البولندي بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على نظيره الياباني في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب ” فولغوغراد ” بهدف دون رد، ضمن مباريات المواجهة الثالثة والأخيرة بمنافسات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في بروسيا.

وهز اللاعب البولندي ” يان بيدناريك ” شباك الساموراى في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليعلن خروج منتخب بلاده من البطولة مرفوع الرأس.

هذا واحتل منتخب كولومبيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ، ويليه منتخب اليابان برصيد 4 نقاط ، وجاء منتخب السنغال فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا ، فيما تذيلت بولندا المجموعة بثلاث نقاط.