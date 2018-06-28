بالصور..كولومبيا تحطم الأمل الأخير للقارة السمراء بالفوز على السنغال

ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مباراة منتخب السنغال وكولومبيا، اليوم الخميس، بـفوز كولومبيا بهدف نظيف ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وأحرز الهدف الأول في المباراة لكولومبيا ياري مينا في الدقيقة 74؛ ليحطم حلم السنغال في الصعود؛ حيث تساوت في النقاط مع اليابان عقب فوز بولندا؛ إلا أن المنتخب الياباني ضمن التأهل لحصوله على عدد كروت صفراء أقل.

يجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق مونديال روسيا ودع البطلولة حتى الأن 4 منتخبات أفريقية من الدور الأول، وهى مصر ونيجيريا والمغرب وتونس، ليصبح السنغال المنتخب الأفريقي الخامس.