أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد العسيري

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، أسرة شهيد الواجب النقيب عبدالله بن عوضه آل مشاوي العسيري أحد منسوبي شرطة منطقة عسير، الذي استشهد الأسبوع الماضي خلال مداهمة رجال الأمن لأحد المواقع التي اتخذها المخالفون للأنظمة مقراً لنشاطهم الجنائي في ترويج المخدرات والمسكرات بالمنطقة.

وقدّم سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وأشقاء وذوي الشهيد, مؤكداً سموه أن الشهيد بطلٌ من أبطال الوطن وقد استُشهد في ميدان العز والشرف.

من جهتها عبرت أسرة الشهيد العسيري عن شكرها وامتنانها لسمو الأمير فيصل بن خالد على نقله تعازي القيادة الرشيدة, مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم الذي نذر روحه ودمه دفاعاً عن هذا الوطن الغالي.

حضر الاستقبال شمل قبائل بني مالك عسير الشيخ أحمد بن علي بن معدي .