” التجارة ” تدعو 41 متقدم ومتقدمة على وظائفها لاستكمال بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس،41 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية؛ وذلك اعتبارًا من الأحد القادم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني.

وناشدت الوزارة المعلنة أسمائهم، عند مراجعة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة احضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، وإلا لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.