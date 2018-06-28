بعد اتهامها بخلط الوقود بالماء.. إغلاق محطة وقود بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو، متهمين من خلاله محطة وقود بالمدينة المنورة بخلط بنزين91 بالماء مما تسبب في إعطاب سياراتهم؛ فتقدموا ببلاغات رسمية لوزارة التجارة، وعليها أغلقت الوزارة المحطة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، إن الفرق الرقابية التابعة للوزارة وقفت على المحطة، وقامت بإغلاقها بعد التأكد من وجود اختلاط ماء بالبنزين في أحد الخزانات.

وأشار ” الحسين ” إلى أنه تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري، كما تم إلزام المحطة بإصلاح السيارات المتضررة.