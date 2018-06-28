بعد اتهامها بخلط الوقود بالماء.. إغلاق محطة وقود بالمدينة
تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو، متهمين من خلاله محطة وقود بالمدينة المنورة بخلط بنزين91 بالماء مما تسبب في إعطاب سياراتهم؛ فتقدموا ببلاغات رسمية لوزارة التجارة، وعليها أغلقت الوزارة المحطة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، إن الفرق الرقابية التابعة للوزارة وقفت على المحطة، وقامت بإغلاقها بعد التأكد من وجود اختلاط ماء بالبنزين في أحد الخزانات.
وأشار ” الحسين ” إلى أنه تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري، كما تم إلزام المحطة بإصلاح السيارات المتضررة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 20 ساعة
يستاهل الإغلاق ودق الخشم والمحاسبه على الغش ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 20 ساعة
لو فيه مشرفين او رؤسااء يسسون جولات ع محطات الوقود بين كل فتره وفتره كان بيهتموون ..
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 20 ساعة
لماذا لاتوضع لوحات على الطرق الطويلة تنبه مرتادي الطرق لعدد المحطات ومسافة كل محطه عن الاخرى وماهي المحطات اللتي خرجت عن الخدمة موءقتا حيث ان البعض يجهل ذلك او يرتاد الطريق لأول مره وحبذا لوكانت إلكترونيه تحدث معلوماتها تلقائيا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 20 ساعة
طيب والي يقطع عليه بنزين بنص الخط وش يسوي🙄
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 20 ساعة
للأسف بعض رجال الأعمال يهمه الربح أكثر من تقديم الخدمة يعني خدمة اي كلام ومشي حالك يستاهلون
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 19 ساعة
كيف اصلاح السيارات المتضرره….؟
يمقن عبأ ل١٠ آلاف سياره وهم غافلين وين يدرون…؟
المفروض التجاره تصادر المحطه بالكامل… والله ما عاد تشفون احد يغش