الكشف عن حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته لقيادتها السيارة

علي القحطاني(صدى):

مع تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السياراة، انتشر مقطع فيديو لرجل أطلق النار على زوجته و3 من صديقاتها ما أدى إلى قتلهن، وذلك إثر قيادتها السيارة معهن دون إذنه بالرياض.

وتبيَّن بعد البحث، أنه يعود إلى شهر أكتوبر عام 2014 ويرصد لحظة القبض على مبتز، وليس لرجل يقتل زوجته وأصدقائها كما روَّج البعض.

وأعاد بعض النشطاء الرافضين لتطبيق القرار، تداول المقطع في هذه الأيام، إلا أن الموافقين على القرار أكدَّوا أنه قديم ويهدف إلى إثارة البلبلة.