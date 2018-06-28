الكشف عن حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته لقيادتها السيارة
مع تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السياراة، انتشر مقطع فيديو لرجل أطلق النار على زوجته و3 من صديقاتها ما أدى إلى قتلهن، وذلك إثر قيادتها السيارة معهن دون إذنه بالرياض.
وتبيَّن بعد البحث، أنه يعود إلى شهر أكتوبر عام 2014 ويرصد لحظة القبض على مبتز، وليس لرجل يقتل زوجته وأصدقائها كما روَّج البعض.
وأعاد بعض النشطاء الرافضين لتطبيق القرار، تداول المقطع في هذه الأيام، إلا أن الموافقين على القرار أكدَّوا أنه قديم ويهدف إلى إثارة البلبلة.
الواقع[ عدد التعليقات: 6298 ] نشر منذ 21 ساعة
والله يا السيف أن يدحرج راسه مثل الكورة القاتل يقتل والسلام
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 21 ساعة
هذي لحظة قيام رجل الحسبة ابا قفاحه بالقبض على مبتز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 19 ساعة
اللهم اخرس لسان كل مفتري كذاب اشر ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
أها🤔