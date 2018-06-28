5 أسباب لإضاءة لمبة فحص المحرك وحلولها

متابعات(صدى):

قد يتفاجأ قائدي السيارات بإضاءة لمبة رمز فحص المحرك في عدادات القياسات ولا يدري ما هو السبب لحدوث ذلك، لذا نستعرض هنا اليوم 5 أعطال شائعة تتسبب فيها وحلولها.

1- جهاز استشعار كتلة الهواء المتدفق

يعمل جهاز استشعار كتلة الهواء المتدفق على تقدير الكمية المناسبة من الوقود التي يجب السماح لها بالتدفق على أساس الهواء القادم من خلال المحرك، وفي حال تعطله تضاء لمبة فحص المحرك، وهو يسبب زيادة الانبعاثات ومعدل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى انخفاض العزم.

ويرجع سبب تعطل جهاز الاستشعار إلى تلف فلتر الهواء أو عدم تثبيت فلتر الهواء بشكل صحيح، ويجب تغيير فلتر الهواء مرة واحدة في السنة على الأقل حتى لا يتأثر جهاز الاستشعار بالسلب.

2- شمعات الاحتراق “البوجيهات”

تقوم شمعات الاحتراق بتوفير الشرارة حتى يبدأ احتراق الوقود في المحرك، وفي حال تلف الشمعات أو استُهلكت مع مرور الزمن تضاء لمبة فحص المحرك، ويجب تغييرها كل 100 الف كلم.

3- المحول الحفاز

المحول الحفاز Catalytic Converter هو علبة معدنية متصلة بأنبوب طرد غازات عادم الاحتراق، ويعمل على تخفيض غازات العادم مثل تحويل أول أكسيد الكربون وغيرها من المواد الضارة إلى تركيبات غير ضارة، وحال تلف هذا الجزء تضاء لمبة فحص المحرك.

وعندما يتعطل المحول الحفاز، ستلاحظ زيادة في استهلاك الوقود وعزم أخف عند الضغط على دواسة الوقود، ويتوقف عن تحويل أول أكسيد الكربون إلى انبعاثات أقل ضررا، وأخيرا ستصبح غير قادر على الحفاظ على تشغيل السيارة.

4- جهاز استشعار الأوكسجين

هذا الجهاز يعمل على مراقبة الأكسجين غير المحترق الذي يخرج من العادم، وأيضا مراقبة كمية الوقود التي تحترق، وحال حدوث خلل أو تلف هذا الجهاز فلا يتم قراءة البيانات الصحيحة للكمبيوتر ويرتفع استهلاك الوقود.

تتلف هذه القطعة لتراكم رماد البنزين غير المحروق عليها مع مرور الزمن مما يحد من قدرتها على تغيير نسبة خليط الأكسجين والوقود.

5- غطاء تانك البنزين

عدم إحكام غطاء تانك البنزين يؤدي إلى تسرب أبخرة البنزين، ما قد يسبب في خلل بنظام الوقود وارتفاع الانبعاثات واستهلاك الوقود.