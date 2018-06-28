ضاحي خلفان لـ ” الحمدين ” : ستغني يا لال يوم سقوط الملالي

دبي(صدى):

استنكر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، دفاع قناة الجزيرة القطرية عن نظام الملالي في ظل تظاهرات الشعب الإيراني ضد السلطة.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن قناة تنظيم الإخوان الدولي قناة الجزيرة ظهر أنها القناة التي تخشى روحاني وأحمدي وخامنئي ونصر خداه، مستنكرًا وجودها على أرض الدوحة.

وأشار إلى علاقة قطر وإيران، قائلًا ” في ربيع إيران تحولت جزيرة الدوحة إلى جزيرة بقر وثيران، ونست كيف تلعلع من أجل إيذاء العرب وهدم الاوطان …وين الشفافية والمصداقية وحرية الإعلام يا قناة الأقزام “.

كما أوضح ” خلفان ” أنه خلال الشهور القليلة القادمة سيستيقظ العالم على خبر مفرح وهو سقوط ” نظام خامنئي ” وسيسقط معه كل من يدافع عنه، قائلًا ” يومها ستتبرأ قطر من الملالي بصوت عال….وسيغني حمد بن جاسم يا لال….طالبًا العودة إلى المملكة بعدما حدثت له تلك الدربكة “.