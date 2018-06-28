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ضاحي خلفان لـ ” الحمدين ” : ستغني يا لال يوم سقوط الملالي

ضاحي خلفان لـ ” الحمدين ” : ستغني يا لال يوم سقوط الملالي
دبي(صدى):

استنكر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، دفاع قناة الجزيرة القطرية عن نظام الملالي في ظل تظاهرات الشعب الإيراني ضد السلطة.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن قناة تنظيم الإخوان الدولي قناة الجزيرة ظهر أنها القناة التي تخشى روحاني وأحمدي وخامنئي ونصر خداه، مستنكرًا وجودها على أرض الدوحة.

وأشار إلى علاقة قطر وإيران، قائلًا ” في ربيع إيران تحولت جزيرة الدوحة إلى جزيرة بقر وثيران، ونست كيف تلعلع من أجل إيذاء العرب وهدم الاوطان …وين الشفافية والمصداقية وحرية الإعلام يا قناة الأقزام “.

كما أوضح ” خلفان ” أنه خلال الشهور القليلة القادمة سيستيقظ العالم على خبر مفرح وهو سقوط ” نظام خامنئي ” وسيسقط معه كل من يدافع عنه، قائلًا ” يومها ستتبرأ قطر من الملالي بصوت عال….وسيغني حمد بن جاسم يا لال….طالبًا العودة إلى المملكة بعدما حدثت له تلك الدربكة “.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 20 ساعة

احسنت احسنت ياخلفان ,,

[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 20 ساعة

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 صدقت تنظيم ارهابي فاشل الهروووب الكبير

[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 20 ساعة

وقتها يغني فات الميعاد 😂😂

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 20 ساعة

نعم قد بدئت نهاية حكم الملالي في إيران بفضل نشاطات المقاومة الشعبية و في رأسها مجلس المقاومة الإيرانية يرأسها السيدة #مريم_رجوي

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 20 ساعة

عند تفعيل العقوبات الأمريكية ضد ايران سوف تسمع جزيرة قطر تصرخ ياعروبتاه

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