ضاحي خلفان لـ ” الحمدين ” : ستغني يا لال يوم سقوط الملالي
استنكر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، دفاع قناة الجزيرة القطرية عن نظام الملالي في ظل تظاهرات الشعب الإيراني ضد السلطة.
وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن قناة تنظيم الإخوان الدولي قناة الجزيرة ظهر أنها القناة التي تخشى روحاني وأحمدي وخامنئي ونصر خداه، مستنكرًا وجودها على أرض الدوحة.
وأشار إلى علاقة قطر وإيران، قائلًا ” في ربيع إيران تحولت جزيرة الدوحة إلى جزيرة بقر وثيران، ونست كيف تلعلع من أجل إيذاء العرب وهدم الاوطان …وين الشفافية والمصداقية وحرية الإعلام يا قناة الأقزام “.
كما أوضح ” خلفان ” أنه خلال الشهور القليلة القادمة سيستيقظ العالم على خبر مفرح وهو سقوط ” نظام خامنئي ” وسيسقط معه كل من يدافع عنه، قائلًا ” يومها ستتبرأ قطر من الملالي بصوت عال….وسيغني حمد بن جاسم يا لال….طالبًا العودة إلى المملكة بعدما حدثت له تلك الدربكة “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 20 ساعة
احسنت احسنت ياخلفان ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1440 ] نشر منذ 20 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 صدقت تنظيم ارهابي فاشل الهروووب الكبير
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 20 ساعة
وقتها يغني فات الميعاد 😂😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 20 ساعة
نعم قد بدئت نهاية حكم الملالي في إيران بفضل نشاطات المقاومة الشعبية و في رأسها مجلس المقاومة الإيرانية يرأسها السيدة #مريم_رجوي
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 20 ساعة
عند تفعيل العقوبات الأمريكية ضد ايران سوف تسمع جزيرة قطر تصرخ ياعروبتاه