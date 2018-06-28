” إدارية الرياض ” تلزم الصندوق العقاري بإلغاء قراره بشأن تحويل مستفيدين للبنوك

حمود العنزي(صدى):

صدر حكم المحكمة الإدارية في الرياض، بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره بتحويل عدد من المستفيدين إلى البنوك، على أن يقوم بإقراضهم من رأس ماله، عملًا بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص؛ حيث أصدرت المحكمة في 7 شعبان الماضي أحكامًا ابتدائية لصالح المتضررين، ومنحت الصندوق مهلة لمدة شهر للاعتراض على الحكم.

ولم يستأنف الصندوق العقاري على الحكم، وعليه أصدرت المحكمة أحكامها النهائية أمس الأربعاء، لصالح المتضررين؛ فيما صرّح المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني، أنهم تسلموا صكوك الأحكام النهائية من المحكمة، وتوجهوا بها إلى إمارة المنطقة مطالبين بتنفيذها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة ستنظر خلال الشهر الجاري في نحو 1000 حكم صادر من المحكمة الإدارية ضد الصندوق لتحويله عددًا من المستفيدين إلى البنوك التجارية.

ومن الجدير بالذكر، أن عددًا من المتضررين حصلوا على أحكام نهائية مماثلة ضد الصندوق من المحاكم الإدارية في كل من الدمام، وبريدة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، تلزم الصندوق بمعاملتهم وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا قبل بدء تنظيم الدعم السكني وإقراض كل منهم مبلغ 500 ألف ريال من رأس ماله.