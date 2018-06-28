كويتي يستنجد بالشرطة لتخليصه من عنف زوجته

خالد الظفيري(صدى):

انهالت زوجة كويتية بالضرب على زوجها، مساء أمس، حتى استنجد بعمليات وزارة الداخلية لتخليصه منها، وبالفعل سجَّل الزوج قضية في أحد مخافر محافظة مبارك الكبير بالكويت ضد الزوجة.

وتفصيلًا، وصلت الأمور بين الزوجين إلى طريق مسدود بعد أن ضاق الزوج ذرعًا بتصرفاتها وتسلطها عليه، حتى انهالت ليه بالضرب، ما دفعه إلى الاستنجاد بعمليات وزارة الداخلية قائلاً: ” لحقوا عليّ.. زوجتي طقتني ” .

وأرسل رجال الأمن دورية إلى منزل الزوج، وما إن حل عناصرها في المكان حتى طلبوا من الزوج الانتقال إلى المستشفى لإحضار تقرير طبي يوثق الإصابات التي لحقت به.

وأثبت الزوج تعرضه للاعتداء، ومن ثم ذهب إلى أحد المخافر في المحافظة، وروى ما حصل له على يد زوجته، طالبًا تخليصه منها، وجاري البحث عن الزوجة المتهمة.