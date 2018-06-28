كويتي يستنجد بالشرطة لتخليصه من عنف زوجته
انهالت زوجة كويتية بالضرب على زوجها، مساء أمس، حتى استنجد بعمليات وزارة الداخلية لتخليصه منها، وبالفعل سجَّل الزوج قضية في أحد مخافر محافظة مبارك الكبير بالكويت ضد الزوجة.
وتفصيلًا، وصلت الأمور بين الزوجين إلى طريق مسدود بعد أن ضاق الزوج ذرعًا بتصرفاتها وتسلطها عليه، حتى انهالت ليه بالضرب، ما دفعه إلى الاستنجاد بعمليات وزارة الداخلية قائلاً: ” لحقوا عليّ.. زوجتي طقتني ” .
وأرسل رجال الأمن دورية إلى منزل الزوج، وما إن حل عناصرها في المكان حتى طلبوا من الزوج الانتقال إلى المستشفى لإحضار تقرير طبي يوثق الإصابات التي لحقت به.
وأثبت الزوج تعرضه للاعتداء، ومن ثم ذهب إلى أحد المخافر في المحافظة، وروى ما حصل له على يد زوجته، طالبًا تخليصه منها، وجاري البحث عن الزوجة المتهمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 20 ساعة
نسأل الله العفو والعافيه ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 20 ساعة
راحـــــــــــت الــزلـــــــم
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يشيب عيني معد به
رحاجييل😂😂😂😂
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 10 ساعات
لاتعليق لاتعليق لاتعليق ؟!
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 10 ساعات
صور ياالبطل
مايحتاج تتصل
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات
وهربت بعد 😰مسكين محدن يدري وش بالبيوت تلقونه مريض نفسي يخاف منها او شخصيه ضعيفه الله يعوضه خير وربي يعوضها واحد مثلها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل مقصر في حقها فوجب ضربه
المر[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 4 ساعات
جات علي الضرب بعضهن تقتل ذي عرفته لاته ماعنده رد وفي الاخر تبي تفتك منه وكسرته