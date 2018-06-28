انطلاق الفصل الصيفي بتعليم المدينة لهذا العام

المدينة المنورة(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم 12 مدرسة ثانوية لتطبيق الفصل الصيفي بها بنظامي المقررات والفصلي، منها ( 8 ) مدارس للبنين و ( 4 ) ثانويات للبنات، التحق بها أكثر من ( 5000 ) طالب وطالبة من مختلف مدارس المنطقة.

وقام مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، بزيارة لمدرسة المستراح الثانوية إحدى المدارس المطبقة لبرنامج الفصل الدراسي، حيث اطمأن على انطلاقة الفصل الدراسي الصيفي كما تفقد القاعات الدراسية والفصول.

بدوره أوضح منسق برنامج الفصل الصيفي المشرف التربوي بنظام المقررات عدنان بن كنعان برادة أن برنامج الفصل الصيفي، يهدف إلى معالجة حالات التعثر ومنع تراكم المواد الدراسية وإكمال متطلبات التخرج والتسريع وتقليص الهدر والفاقد.