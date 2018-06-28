  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” الخثلان ” يشدد على ضرورة العدل بين الزوجتين

بالفيديو.. ” الخثلان ” يشدد على ضرورة العدل بين الزوجتين

بالفيديو.. ” الخثلان ” يشدد على ضرورة العدل بين الزوجتين
نايف السالم(صدى):

شدد أستاذ الفقه بجامعة الإمام، محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، على ضرورة العدل بين الزوجتين؛ وذلك في رد له على استفسار ” مواطنة ” مفاداه: ” بأن رجلًا منح في حياته، زوجته الأولى بيتًا وللثانية أرضًا ” .

حيث أجاب قائلاً: ” لابد من العدل بين الزوجتين، وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مَن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل ” .

مضيفًا خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” لابد من أن قيمة هذه الأرض تعادل قيمة البيت؛ لأنها عطية محضة، ولابد من التساوي في عطية الزوجتين، وإلا كان هذا جورًا من قِبل الزوج ” .


الوسوم:,

13 تعليق

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 21 ساعة

اللي يعدد يتحمل مايجيه يلاا ادفع لهذه وهذه 😄

[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 21 ساعة

كلامه صحيح هذا العدل لازيادة بين الزوجتين ولانقص إلا برضا كلاً منهما 😊

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 21 ساعة

وهل هذا الموضوع يحتاج الى شيخ

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 21 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

,, منكم نستفيد ,,

[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة

أنا أبي لي أربع زوجات
لبنانية علشان الأكلات الحلوه
ومغربية للمداعبة
وسورية أصحى على صوت حلو وأنام على صوت أحلى
وبنت خالتي للتكاثر والأنجاب
وبس🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة

حيا الله المحرومه
طبعآ رمضان قضيته من حالي فبالي
بس اليوم فيني حمااااس غير طبيعي
أبعوض مافقدته برمضان في سهوومي
اليوم كله
تابعو وأستمتعوا
الله جابه😂😂😂😂😂😁

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *