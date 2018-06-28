بالفيديو.. ” الخثلان ” يشدد على ضرورة العدل بين الزوجتين
شدد أستاذ الفقه بجامعة الإمام، محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، على ضرورة العدل بين الزوجتين؛ وذلك في رد له على استفسار ” مواطنة ” مفاداه: ” بأن رجلًا منح في حياته، زوجته الأولى بيتًا وللثانية أرضًا ” .
حيث أجاب قائلاً: ” لابد من العدل بين الزوجتين، وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مَن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل ” .
مضيفًا خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” لابد من أن قيمة هذه الأرض تعادل قيمة البيت؛ لأنها عطية محضة، ولابد من التساوي في عطية الزوجتين، وإلا كان هذا جورًا من قِبل الزوج ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 21 ساعة
اللي يعدد يتحمل مايجيه يلاا ادفع لهذه وهذه 😄
ماجد[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 21 ساعة
كلامه صحيح هذا العدل لازيادة بين الزوجتين ولانقص إلا برضا كلاً منهما 😊
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 21 ساعة
وهل هذا الموضوع يحتاج الى شيخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 21 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
,, منكم نستفيد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
أنا أبي لي أربع زوجات
لبنانية علشان الأكلات الحلوه
ومغربية للمداعبة
وسورية أصحى على صوت حلو وأنام على صوت أحلى
وبنت خالتي للتكاثر والأنجاب
وبس🤗🤗🤗
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 17 ساعة
شفلك لحجية هي اللي تناسبك 😅😅
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
لاحول ولاقوة الا باالله
رجع السفيه للقافه
الله يعين على هاالوراعين😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب على يدك
مايطريهن الا راعيهن
نق لي وحده من عندك بس تكون فاتحه شوي
مو مثلك😂😂😂😂😂😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2468 ] نشر منذ 17 ساعة
🐂..🍸.. خذلك كاس وبرد على قلبك 😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة
كاس ولا فاس
شف لنا العلم ومالك الا تزين😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة
حيا الله المحرومه
طبعآ رمضان قضيته من حالي فبالي
بس اليوم فيني حمااااس غير طبيعي
أبعوض مافقدته برمضان في سهوومي
اليوم كله
تابعو وأستمتعوا
الله جابه😂😂😂😂😂😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 16 ساعة
سهومي
أرجع لخبر بشاير الصباح
شف ردي عليك
اليلة نبي نقلبها تريقة للصبح
والله زمان😂😂😂😂😂😂