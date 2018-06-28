بالفيديو.. ” الخثلان ” يشدد على ضرورة العدل بين الزوجتين

نايف السالم(صدى):

شدد أستاذ الفقه بجامعة الإمام، محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، على ضرورة العدل بين الزوجتين؛ وذلك في رد له على استفسار ” مواطنة ” مفاداه: ” بأن رجلًا منح في حياته، زوجته الأولى بيتًا وللثانية أرضًا ” .

حيث أجاب قائلاً: ” لابد من العدل بين الزوجتين، وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مَن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل ” .

مضيفًا خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” لابد من أن قيمة هذه الأرض تعادل قيمة البيت؛ لأنها عطية محضة، ولابد من التساوي في عطية الزوجتين، وإلا كان هذا جورًا من قِبل الزوج ” .