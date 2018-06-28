بالفيديو.. لحظة وفاة رجل أثناء رقصه بحفل زفاف
أصيب رجل بأزمة قلبية مفاجأة تسببت في وفاته أثناء رقصه على أنغام إحدى الأغنيات الشهيرة للفنان شامي كابور، في حفل زفاف بالهند.
وبينما كان الرجل منهمكًا بالرقص انهار على نحو مفاجئ وسقط على المنصة، الغريب أن لحظة وفاته جاءت مع مقطع في الأغنية يقول ” ماذا سيحدث إذا لم أعد موجوداً ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 21 ساعة
دحين خل كابور ينفعك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 21 ساعة
اللهم اعوذ بك من موت الفجأة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ 20 ساعة
الله المستعان نسآله حسن الخاتمه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
نسأل الله السلامة وحسن الخاتمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
تحمس ابوهنود
وقلبه ماتحمل سرعة النبضات
وفطس الله لايرده🤗🤗🤗
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
يومه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات
نسال الله حسن الخاتمة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات
يومه انتهت حياته