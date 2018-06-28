بالفيديو.. لحظة وفاة رجل أثناء رقصه بحفل زفاف

نيودلهي(صدى):

أصيب رجل بأزمة قلبية مفاجأة تسببت في وفاته أثناء رقصه على أنغام إحدى الأغنيات الشهيرة للفنان شامي كابور، في حفل زفاف بالهند.

وبينما كان الرجل منهمكًا بالرقص انهار على نحو مفاجئ وسقط على المنصة، الغريب أن لحظة وفاته جاءت مع مقطع في الأغنية يقول ” ماذا سيحدث إذا لم أعد موجوداً ” .