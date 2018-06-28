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بالفيديو.. لحظة وفاة رجل أثناء رقصه بحفل زفاف

بالفيديو.. لحظة وفاة رجل أثناء رقصه بحفل زفاف
نيودلهي(صدى):

أصيب رجل بأزمة قلبية مفاجأة تسببت في وفاته أثناء رقصه على أنغام إحدى الأغنيات الشهيرة للفنان شامي كابور، في حفل زفاف بالهند.

وبينما كان الرجل منهمكًا بالرقص انهار على نحو مفاجئ وسقط على المنصة، الغريب أن لحظة وفاته جاءت مع مقطع في الأغنية يقول ” ماذا سيحدث إذا لم أعد موجوداً ” .


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 21 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 21 ساعة

اللهم اعوذ بك من موت الفجأة

[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة

اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها

والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه

نسأل الله السلامة وحسن الخاتمه

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة

يومه

[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات

نسال الله حسن الخاتمة

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات

يومه انتهت حياته

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