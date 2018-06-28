إعتمدي هذه الصيحات لأظافر ساحرة

أماني الغامدي(صدى):

تختلف الصيحات والإطلالات لصيف 2018، وتسعى السيدة الى إتقان إطلالتها، ومتابعة كافة الصيحات سواء الملابس والأحذية والاكسسوارات وغيرها، لإبراز سحرها وأناقتها. وبالإضاقة الى اهتمامها بالماكياج، تعمل السيدة على الاعتناء بأظافرها لتظهرها بأبهى حلتها، من خلال الاستعانة بطلاء الأظافر أو “المناكير” الذي يعطيها إطلالة مميزة ويزيدها أنوثة وجمالاً.

تظهر العديد من الصيحات موسماً وراء الآخر، حول موضة الاظافر والـ”مناكير”. ولهذا الموسم ظهرت موضة ألوان “النيود” بتدرجاتها المختلفة وأبرز الألوان الزاهية، كما تمّ عرض ألوان مختلفة ضمن موضة الاظافر لصيف 2018، أبرزها:

• الاسود: صحيح انّ هذا اللون الأسود رائج في الشتاء، لكن في هذا الموسم يكسر المناكير الاسود القاعدة ويعود.

• البنفسجي الفاتح: تشتهر في هذا الموسم أيضاً التدرجات الزاهية الى أبعد حدود، فمن الأسود نتجه نحو البنفسجي الفاتح المائل الى الزهري.

• الأزرق الزاهي: هناك العديد من تدرجات الازرق الرائجة في هذا الموسم، إنما ما ينصح بتجربته حالياً هو الأزرق الزاهي المُستوحى من لون البحر والسماء الصافية.

• الزهري النابض: إذا كنتِ تبحثين عن لون جريء لتلوين أظافرك والحصول على اطلالة فيها الكثير من الحيوية، لا تترددي في اختيار الزهري النابض.

• الأحمر الزهري: إذا كنتِ من هواة الأحمر لكنك تبحثين عن تغيير ما، فإنّ Magnificent Magenta الذي يجمع بين الاحمر والبنفسجي، هو خيارك الجديد.

أشكال الأظافر

من جهة أخرى، إنّ شكل الأظافر من أهم المراحل النهائية لمظهر كل فتاة. من هنا إليك أشكال الأظافر الرائجة:

• الأظافر اللوزية: التي هي بيضاوية في القاعدة وحادّة في الوسط.

• الأظافر البيضاوية: وتعتبر الأقرب لشكل الأظافر الطبيعية، والتي تبرز أنوثة اليدين على طبيعتها. كما يلائم هذا الشكل الأظافر القصيرة ومتوسطة الطول.

• الأظافر المربعة: تعتبر الأكثر كلاسيكية. ويلائم هذا الشكل الأصابع الطويلة فيجعلها تبدو أسمك وأقصر. فتَجنّبيه ان كنت من ذوات اليدين الصغيرتين والأصابع القصيرة.

• الأظافر البيضاوية المربعة: وهي مزيج بين النوعين السابقين.

• أظافر راقصة الباليه: وهي التي تعود من التسعينات بجوانبها المقوّسة ورأسها المربّع (كحذاء الباليه).

• الأظافر المدببة: يستوجب أن تكون أظافرك قوية لتَحَمّل أي ضربات، إذ يعتبر هذا الشكل من الأظافر غير عملي وسهل التكسر.

• الأظافر الواسعة، والأظافر ذات رأس أحمر الشفاه: هي من الموديلات الغريبة التي درجت هذا العام للباحثات عن أشكال غريبة وجريئة.

رسمات الأظافر

أمّا لناحية الرسمات، فقد شهدت الاظافر صيحات لا تحصى لهذا الموسم لتعطي إضافة وتميّزاً لها.

• الغليتر: إضافته الى الأظافر تعطي إطلالة جريئة.

• الخطوط: من جديد برزت الخطوط، سواء العمودية او الافقية، كذلك أطلّت موضة الفرانش بأسلوب جديد، عبر استخدام ألوان بدلاً من اللون الابيض التقليدي.

• الزخرفات من خلال استخدام المجوهرات، سواء الكريستال أو المرصّعة بأحجام واشكال مختلفة. بالإضافة الى ذلك، تمّت إضافة بعض الكلمات او الاحرف الى الاظافر التي تنقش عليها.