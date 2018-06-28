وزارة الإعلام تنشئ مركزا إعلاما متكاملا بسوق عكاظ

جدة(صدى):

أنشأت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً متكاملاً لخدمة وسائل الإعلام المختلفة بسوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة لهذا العام، وذلك لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة مجهزاً بأحدث الأجهزة والإمكانات والتقنيات الحاسوبية لتغطية الفعاليات اليومية.

ويتيح المركز للوفود الإعلامية التعامل مع تغطياتهم الصحفية من خلال الإمكانات المتطورة والأجهزة الحديثة لنقل الوقائع والفعاليات والعروض المسرحية من أجنحة وجادة السوق بالإضافة إلى مساحة للمؤتمرات الصحفية واللقاء مع ضيوف السوق والمركز.

ويعكس المركز الاهتمام الذي توليه وزارة الإعلام للمناسبات الوطنية ودعمها بالطاقات والإمكانات بما يحقق الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات والفعاليات والتركيز على خدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل هذه الأحداث والتعاون معها لتسهيل مهمتها الإعلامية.

يذكر أن فعاليات سوق عكاظ الذي أفتتح أمس تمتد حتى 29 شوال 1439هـ .